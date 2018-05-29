Опережающий удар: что задумал Порошенко, чтобы остаться на второй срок

Александр Кочетков

аналитик, политолог

29 мая 2018, 11:15

Порошенко уповает на чудо, которое каким-то образом сохранит его власть.

Порошенко скоро уйдет в историю

В последнее время в политикуме разговоры о том, что Петр Порошенко намерен инициировать досрочные президентские, а возможно, и парламентские выборы, настолько обострились, что просочились в прессу, которая зашевелилась. Мол, администрация президента подтверждает.

Вношу ясность. Естественно, со своей колокольни.

С одной стороны, АП с Порошенко в вождях в политическом смысле живет дезинформацией, лицемерием и прочей брехней. Поэтому доверять "утечкам из АП" — себя не уважать.

С другой стороны, слухи о досрочных выборах имеют под собой серьезные основания. Петр Порошенко прекрасно понимает, что потеряй он власть, и судьба Виктора Януковича покажется ему доброй рождественской сказкой. Поэтому он намерен удержать власть любой ценой — обманом, подлогом, фальсификациями, провокациями и так далее. В то же время, своими необязательностью, неисполнительностью и отношением к Западу, как к глупой дойной корове, он настолько достал Запад, что тот намерен от него оказаться. Представители Штатов прямо намекают, что у них есть достаточно компроматных возможностей "отговорить" Порошенко от баллотирования на второй строк. И Петр Алексеевич об этом, конечно, знает.

Но перед тем, как Порошенко уйдет в историю (криминальную, судя по всему), Запад хочет добиться от него выполнения принятых обязательств по "Минску — амнистии боевиков, выборов на Донбассе и прочего "политического урегулирования". Разумеется, Порошенко понимает, что после попытки имплементировать "Минск" победа на выборах ему не светит даже при рекордной фальсификации результатов.

Читайте также: Выборы-2019: шумный карнавал серых политиков и веселых придурков

И вот у политтехнологов Петра Алексеевича возникает идея "опережающего удара". После получения Томоса о поместной церкви — бумаги, а не реального объединения украинского православия, а также решения о введении миротворцев — опять-таки, начала операции, а ее успешного завершения, Порошенко на волне этих "глобальных успехов" заявляет, с одной стороны, о выполнении своих основных предвыборных обязательств,с другой — о необходимости общественного доверия к власти для продолжения реформ.

Большинства в Раде нет, и Порошенко на это наконец-то укажет. Поэтому Раду необходимо переизбрать так как она — тормозит успехи и мешает президенту. Но как честный и справедливый политик (не надо смеяться!), он считает, что требуя переизбрания Рады, обязан и сам пройти через переизбрание. Так в свое время поступил Леонид Кравчук.
И — вуаля! Штатовцы с прочими западниками останутся вне игры, украинская оппозиция окажется не готовой к выборам, что резко повышает шансы Петра Алексеевича на переизбрание.

Но окончательное решение не принято. Во-первых, пока не найден убедительный формальный повод для роспуска Верховной Рады. Во-вторых, и это важнее, Порошенко живет в состоянии хронического стресса, его мнение меняется многократно под влиянием несущественной информации — тех же интернет-рейтингов. И он колеблется, не в силах решиться на какой-то вариант, откладывая на потом и уповая на чудо, которое его каким-то образом сохранит.

Кстати, состояние близкое к людям, больным раком в неизлечимой стадии — они тоже уповают на чудоисцеления.

Александр Кочетков, аналитик, политолог

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Петр Порошенко выборы 2019 Алексаедр Кочетков
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять