Опережающий удар: что задумал Порошенко, чтобы остаться на второй срок

В последнее время в политикуме разговоры о том, что Петр Порошенко намерен инициировать досрочные президентские, а возможно, и парламентские выборы, настолько обострились, что просочились в прессу, которая зашевелилась. Мол, администрация президента подтверждает.

Вношу ясность. Естественно, со своей колокольни.

С одной стороны, АП с Порошенко в вождях в политическом смысле живет дезинформацией, лицемерием и прочей брехней. Поэтому доверять "утечкам из АП" — себя не уважать.

С другой стороны, слухи о досрочных выборах имеют под собой серьезные основания. Петр Порошенко прекрасно понимает, что потеряй он власть, и судьба Виктора Януковича покажется ему доброй рождественской сказкой. Поэтому он намерен удержать власть любой ценой — обманом, подлогом, фальсификациями, провокациями и так далее. В то же время, своими необязательностью, неисполнительностью и отношением к Западу, как к глупой дойной корове, он настолько достал Запад, что тот намерен от него оказаться. Представители Штатов прямо намекают, что у них есть достаточно компроматных возможностей "отговорить" Порошенко от баллотирования на второй строк. И Петр Алексеевич об этом, конечно, знает.

Но перед тем, как Порошенко уйдет в историю (криминальную, судя по всему), Запад хочет добиться от него выполнения принятых обязательств по "Минску — амнистии боевиков, выборов на Донбассе и прочего "политического урегулирования". Разумеется, Порошенко понимает, что после попытки имплементировать "Минск" победа на выборах ему не светит даже при рекордной фальсификации результатов.

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И вот у политтехнологов Петра Алексеевича возникает идея "опережающего удара". После получения Томоса о поместной церкви — бумаги, а не реального объединения украинского православия, а также решения о введении миротворцев — опять-таки, начала операции, а ее успешного завершения, Порошенко на волне этих "глобальных успехов" заявляет, с одной стороны, о выполнении своих основных предвыборных обязательств,с другой — о необходимости общественного доверия к власти для продолжения реформ.

Большинства в Раде нет, и Порошенко на это наконец-то укажет. Поэтому Раду необходимо переизбрать так как она — тормозит успехи и мешает президенту. Но как честный и справедливый политик (не надо смеяться!), он считает, что требуя переизбрания Рады, обязан и сам пройти через переизбрание. Так в свое время поступил Леонид Кравчук.

И — вуаля! Штатовцы с прочими западниками останутся вне игры, украинская оппозиция окажется не готовой к выборам, что резко повышает шансы Петра Алексеевича на переизбрание.

Но окончательное решение не принято. Во-первых, пока не найден убедительный формальный повод для роспуска Верховной Рады. Во-вторых, и это важнее, Порошенко живет в состоянии хронического стресса, его мнение меняется многократно под влиянием несущественной информации — тех же интернет-рейтингов. И он колеблется, не в силах решиться на какой-то вариант, откладывая на потом и уповая на чудо, которое его каким-то образом сохранит.

Кстати, состояние близкое к людям, больным раком в неизлечимой стадии — они тоже уповают на чудоисцеления.

Александр Кочетков, аналитик, политолог