После Олимпиады Путин захватил Крым, а что будет после финала ЧМ 2018?

Главная тема дискуссий, развернувшихся в последние недели вокруг открывающегося в России чемпионата мира по футболу – посещать западным лидерам его матчи или нет, транслировать украинским телеканалам его матчи или нет. Футбол, как известно, – особая игра. Его поклонникам здравый смысл отказывает и по менее серьезным поводам. Но искушения предавать ценности гуманизма ради банального удовольствия не возникло бы, если бы Чемпионат не проводили в России.

В 1980 году цивилизованный мир бойкотировал московскую Олимпиаду по поводу, который вполне можно сравнить с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса – в связи с вторжением в Афганистан.

При этом формально советское руководство ничего не нарушило. Советские войска ввели в Афганистан по официальному приглашению тогдашнего председателя Революционного совета страны Хафизуллы Амина (которого, впрочем, советские спецназовцы сразу же после вторжения убили). Советский Союз и Афганистан подписали соглашение, позволявшее Кабулу обращаться с подобными просьбами к Москве. Новый глава Афганистана Бабрак Кармаль был привезен оккупантами, но формально он был представителем той самой партии, что и Амин – просто пленум ЦК избрал нового генерального секретаря. Да, Амин был убит – но убили и предшественника Амина, Нур Мохаммеда Тараки. Еще до ввода советских войск.

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Тем не менее, тогда все эти куцые формальности на западные страны не действовали. Оккупация Афганистана вызывала отвращение. Было не ясно, как можно ехать на Олимпиаду в страну, которая развязала войну против народа соседнего государства. Никто не отрицал, что спорт – вне политики. Но именно поэтому никто не считал, что спорт должен легитимизировать войну.

В Крым и на Донбасс Россию никто не приглашал. Не было даже Хафизуллы Амина, которого можно было бы потом пристрелить. Вывезенный в Ростов Янукович даже на судебном процессе не может объяснить, какой должна была быть функция введенных на чужую землю российских войск. Тем не менее, от проведения футбольного чемпионата в России никто не отказывается, его спортивный бойкот западные политики и федерации даже не обсуждают (хотя ряд лидеров демократических стран заявили, что не поедут на чемпионат). Что ж, Крым не Афганистан. И Донбасс не Афганистан.

Наверное, стоит обратить внимание на мнение замечательного русского писателя Михаила Шишкина, проживающего сейчас в Швейцарии и призывающего к бойкоту чемпионата. Шишкин предположил, что "Путин злоупотребит играми чемпионата так же, как злоупотребил Олимпиадой в Сочи. Участие сборных стран мира будет подано как знак солидарности с авторитарным режимом. После Сочи произошла аннексия Крыма, затем началась война в Украине. А что будет после финала чемпионата мира?".

Ответ на этот вопрос и будет, очевидно, самым главным событием небойкотированного футбольного чемпионата – а вовсе не счет финального матча и радость победителя.

Виталий Портников, журналист для Крым.Реалии