Путин одержал абсолютную победу над Трампом

Саммит Трампа и Путина закончился оглушительной победой русского фюрера абсолютно по всем фронтам.

На этой встрече все показательно – и реакции, и ответы, и вопросы. Очень долгим было вступительное слово Путина, исполнившего главную скрипку на пресс-конференции. Да и вообще все выглядело, как мероприятие с участием директора и его заместителя. И последним, конечно же, был Трамп, а лидером – Путин. Это такой себе неравный брак, где невеста сильно трепещет перед могущественным женихом, а тот добавляет, поправляет, отвечает, комментирует и особо не дает ей что-то сказать.

Как ни странно, но этот неравный брак между действительно великой и могущественной державой как США и в 10 раз более слабой экономически (и как угодно еще) Российской Федерацией. Тем не менее, в роли патриархального мужа выступил Владимир Путин, а в роли робкой провинциальной девушки, попавшей в дом к сильному хозяину, – Трамп. Это очень несвойственно для президентов США, и вообще эта пресс-конференция положила начало большому и долгому позору для американцев за свою страну. Эта история – просто катастрофа стиля, репутации и дискредитация самой должности президента США. Но давайте по пунктам.

Громче всех кричит тот, на ком горит шапка. Поэтому в своем вступительном слове Путин говорил, что Россия вместе с США должна заниматься антитеррором. Это все равно, если бы Каддафи предложил США или Великобритании совместно следовать борьбе с терроризмом.

Путин также говорил о совместных действиях в сфере кибербезопасности. Это со страной, которая изнасиловала весь западный мир своими кибератаками и влиянием на президентские выборы через ботов и троллей? Тем не менее, все это прощается, будто и не было всего: ни войны в Украине, ни сбитого самолета. Ищут только точки соприкосновения, а неприятное – ну поел человек людей немножко – стараются не замечать. Ведь он же в галстуке, улыбается и дарит футбольные мячики.

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Еще одна важная тема, на которой Путин спекулирует, а Трамп подыгрывает, как и подобает достойному заместителю главного идеолога, заключается в том, что в Сирии Россия якобы борется за безопасность Израиля. Каким образом это делает страна, вооружившая Иран ядерными технологиями и всячески разжигающая войну в регионе, – непонятно. И это одна линия соприкосновения. Трамп сказал, что Россия помогает безопасности Израиля, и Путин – точно то же. Видимо разжигание войны способствует также безопасности Европы и потокам беженцев, с помощью которых Путин пытается расшатать политические системы в разных странах. Чисто геббельсовская ложь: черное – белое, сухое – мокрое.

Предварительное слово Трампа показалось значительно меньшим. Не знаю, как по времени, но по ощущениям точно – более тихое, робкое, дружественное. Шесть-семь раз он сказал спасибо Владимиру Путину за эти переговоры, будто президент США и Америка долго добивались встречи. Путин так часто не благодарил.

Главная тема, которая волнует американских журналистов еще с 2016 года – вмешательство России в американские выборы и результаты расследования спецпрокурора Мюллера. Последний рассказывает о создании компаний ботов и троллей, которые целевым образом воздействовали на дискредитацию Демократической партии, ее кандидата и работали на избрание Трампа президентом. Недавно были названы фамилии 12 сотрудников ГРУ, курировавших вопросы со взломом электронных ящиков и т.д.

Ранее спецпрокурор также показывал и рассказывал о том, как за бюджет в приблизительно млн в месяц несколько российских троллинговых компаний не просто искали англоязычных блогеров и фейковых комментаторов, а даже возили своих директоров и подрядчиков в командировки в США, чтобы те знали местную обстановку и погрузились в проблемы конкретных штатов, где шла наиболее напряженная борьба за голоса в пользу Трампа. Если примерно умножить этот бюджет на время проведения кампании, то выходит сума от $ 50 до 100 млн.

Я далек от мысли, что Владимир Путин - романтик. У него, конечно, есть элементы шовинистического романтизма, но не в этом случае. И судя по методам работы ГРУ и ФСБ, там тоже нет романтиков. Все прагматично: бизнес-мафиозная корпорация и ее силовики просто так никогда ничего не делают. И я в жизни не поверю, что они решили потратить такие деньги на кандидата, в котором не были уверены. Это были целенаправленные инвестиции и работа спецслужб.

На пресс-конференции Путина спросили, есть ли у него компромат на Трампа. И хотя я считаю, что американские журналисты были там единственными, кто задавал более-менее критические вопросы, – формулировали они их немножко по-детски. Банальный вопрос – банальный ответ.

Не знаю, есть ли компромат или нет, но поведение главы США впечатляет. Он со всеми ведет себя по-панибратски – то королеву английскую где-то сзади забудет, то еще что-то. А здесь ничего. Кажется, что этот саммит стал пародией на встречу Горбачева и Рейгана в Рейкьявике в 1986 году. Тогда лидер западного мира встречался с молодым советским генсеком и вариант унизить США – действовать так, как нужно СССР – не рассматривался. Рональд Рейган вел себя абсолютно корректно, но было совершенно понятно, кто был сильным и влиятельным, а кто – провинциальной женой. Здесь же было все наоборот.

Даже в те ключевые моменты, где они заговорились. Например, вспоминая Украину, Трамп сказал, что здесь у них с Путиным есть разногласия. Тем не менее, на все вопросы снова отвечал российский президент. Он же сказал, что по Крыму для него вопрос закрыт. Здесь ничего нового – новость лишь в том, что президент США даже не попытался ему публично возразить. Не было сказано ни слова о расследовании про сбитый боинг, а по украинскому вопросу – только ритуальные упоминания Путина о Минских соглашениях.

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Не знаю, как эту встречу прокомментируют в США, но я не вижу здесь лидерской роли Америки. Помните, когда Трамп публично, перед камерами, наехал на Меркель, а потом на Столтенберга касательно Северного потока-2? Ранее я говорил, что это ритуал, который никакого продолжения не получит, и Трамп все сольет. И судя по итогам пресс-конференции, где Трамп отметил, что все смягчил, и это дело Меркель и Германии, – вопрос решен. По крайней мере, препятствовать прокладыванию газопровода он не будет. Ведь вся эта риторика против Меркель не для того предназначена, чтобы усилить давление на Россию и лишить ее западных денег, а на то, чтобы расхлябать западную солидарность, от которой кто знает, что в ближайшее время останется.

Короткий итог такой: ничего хорошего при нахождении Трампа в Овальном кабинете ждать не приходится – не только Украине, но и всему миру. Это человек очень деструктивный по отношению к Западу, и очень конструктивный – к Путину.

Очевидно, что в Хельсинки был спектакль, но спектакль хороший и достаточно красноречивый. И это сложно комментировать иначе, как абсолютную победу Путина.

Все нюансы в мелочах. Примером, президент США поздравляет президента России с проведением чемпионата по футболу – спорта, который вообще не смотрят в Америке. Но Трамп выражает свое восхищение этим чемпионатом, называет одним из лучших.

Даже накануне встречи в Хельсинки Трамп сказал, что главный соперник США – это ЕС. Он повторяет все мантры Путина. Уверен, небескорыстно – другого интереса, кроме финансового, просто не вижу. Ни для США, ни для ЕС. Это разговор о предательстве принципов – нельзя не видеть очевидного.

Так что делать Украине? Укрепляться как можно самой: рассчитывать на таких политиков как Трамп очень сложно. Америка – это страна, где, конечно же, есть не только Трамп, но президент все равно очень важная фигура. И эта политическая разбалансировка очень катастрофична для США, и если все не закончится отставкой, то зайдет очень далеко. Путин может праздновать победу не только на футбольных, а и на политических полях. И лучшая иллюстрация этому – Трамп с путинским мячиком.

На тебе, сынок, – поиграй с папиным мячиком.

Айдер Муждабаев, журналист