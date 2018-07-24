Украинский боксер Александр Усик поборол россиянина Мурата Гассиева и стал победителем финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе, завоевав титул абсолютного чемпиона мира. Однако в Украине эта победа вызвала весьма неоднозначную реакцию и высказывания в адрес самого спортсмена, принесшего победу нашей стране.

Глубоко убежден, что в данном случае украинцам не нужно бросаться в крайности и искать "зраду" там, где ее нет. Поединок Усика и Гассиева — это были соревнования международного уровня, на которых демонстрируется авторитет страны. А спорт — это основной механизм "мягкой силы" и продвижения имиджа государства на международной арене.

Я категорически не поддерживаю какие-либо обвинения в предательстве, которые звучат в адрес Александра Усика, поехавшего боксировать в Москву. Наоборот, своей победой он сделал намного больше для престижа страны и спорта в целом, нежели все политики вместе взятые. Потому я вообще не понимаю причины всех этих обвинений.

Кроме того, поездка Александра Усика на бой в Москву ни коим образом не меняет представление мирового сообщества о том, что происходит между Украиной и Россией.

Читайте также: Побеждает Усик, а выигрывает Россия

Хотя в спорте есть частичка политики, точнее — все политики пытаются использовать спорт в своих целях, откровенной политизации спорта нет. И не думаю, что с помощью спорта нужно решать какие-то политические вопросы — для этого есть дипломатия, политика и другие инструменты влияния. Спорт — это часть продвижения имиджа и формирования позитивного фона для страны.

Причем касается все это именно спорта — речь не идет о каких-то культурных событиях или музыкальных премиях. Культура — один из элементов "мягкой силы" и влияния на формирование и продвижение определенных ценностей. Но музыка и все остальное считается более личным делом, нежели общеизвестные спортивные события, которые организовываются на наивысшем уровне и к которым высок международный интерес.

Нельзя сравнивать Усика и Лорак! Поездки артистов на выступления в Россию — это их личное дело, и они имеют очень узкую целевую аудиторию.

Бой Усика же транслировался всеми ключевыми спортивными каналами, к нему было приковано внимание всего мира — это было международное событие. Это — огромнейший турнир, топ-событие в боксе, которое создавалось для популяризации этого вида спорта. Как человек, который интересуется профессиональным боксом, знаю, что вся западная пресса следила за этим поединком, потому что это было топ-событие, и на нем украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира.

Кроме того, победа украинца в самом сердце страны будет крайне неприятна России. Ведь россияне всегда используют спортивные события для достижения политических целей, "цементирования" своих идей, продвижения величия России и подмены экономических и злободневных понятий лозунгами "Россияне — самые сильные" и "Россияне — самые лучшие". Если бы победил Гассиев, это была бы для России "вишенка на торте" после Чемпионата мира по футболу. Россия пыталась использовать поединок Усика — Гассиева в своих пропагандистских целях, но украинский боксер сделал так, что ей это совсем не удалось.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse", специально для "Главреда"