Проблема не в мажорах и не в маршрутках: как навести порядок на дорогах Украины

Проблема на дорогах Украины – это даже не проблема мажоров. Проблема на дорогах Украины – это даже не проблема гробиков на колесах в виде маршруток. Проблема – в безответственности. Абсолютно всех участников дорожного движения.

Мажоры действительно могут уйти от ответа. Но каждый день на дорогах Украины гибнут 8-10 человек. И мажоры становятся причинами аварий не каждый день. Маршрутки действительно опасны для здоровья. Но ровно также, как и другие автомобили. Вся причина в том, что в Украине никто или почти никто не соблюдает правила дорожного движения. И не потому, что купили права и их не знают. Нет, просто потому что могут нарушать, и им за это ничего не бывает. Как только эти люди выезжают в Европу, где нарушение никто не прощает, все начинают ездить по правилам, как зайчики.

Пробки и аварии – это результат нарушения правил. Пробка становится в два раза больше, как только умники выезжают на перекрёсток, оставаясь там даже после красного сигнала светофора. Аварии становятся смертельными когда никто не соблюдает скоростной режим. Когда таксисты говорят "можете не пристегиваться" и еще и обижаются, если ты это делаешь. Маршрутки замещают общественный транспорт, который становится не эффективен, когда полосу общественного транспорта занимают самые умные автомобилисты, которым "очень надо". Это все результат банального не соблюдения правил. Украинцев надо заставить соблюдать правила. Правила дорожного движения в том числе.

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И нет ничего глупее, чем дискутировать, надо ли вернуть ГАИ на дороги или нет. Какое к черту ГАИ? Как будто они помогают. Как будто вы не помните, чем они реально занимались. Снова этот заколдованный украинский круг, когда вместо решения предлагаются имитации, а потом все удивляются, что имитации не работают. Как будто нет простого решения, которая бы не изображала очередной украинский велосипед. А просто применяла обычные мировые практики.

Единственный способ сделать наказание обязательным и убрать человеческий фактор – это автоматическая фиксация. Это работающие камеры на дорогах, которые фиксируют нарушения и присылают штрафы на следующий день, отбивающие желание нарушать. Такая система работает во всем мире. И работает эффективно. Как только "самые умные" поймут, что стоит им в толкучке на перекрестке выехать на красный свет и заблокировать этим движение, они тут же получат штраф, все сразу станут уважительно относится друг к другу. Как только "самые торопящиеся" поймут, что как только они превысят скорость, то получат штраф на блюдечке с голубой каемочкой, то тут же перестанут спешить.

Финансовый стимул – единственный, который работает во всем мире. И глупо не использовать работающий механизм. Тем более, что на текущем уровне развития технологий, вы даже можете автоматической фиксацией отлавливать не только спешащих таксистов, но и дальнобойщиков, которые перевозят тяжелые грузы и убивают дороги. И даже пассажиров, которые не пристегнулись. А в теории и мотоциклистов, которые шумят по ночам. Без всяких там инспекторов, которые берут взятки и ничего больше. А инспектора пусть идут на рынок труда, у нас там уже наблюдается дефицит рабочих рук, а их руки очень проворные.

И речь не идет о том, чтобы "ограбить маленьких украинцев большими штрафами". Речь о том, чтобы отбить у маленьких украинцев желание нарушать правила.

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Промедление запуска камер ничем нельзя объяснить и оправдать. Любые проблемы и сложности – это лишь вопросы, которые надо решить. А учитывая, сколько людей гибнет ежедневно (на порядок больше, чем в АТО, кстати), этот вопрос становится более чем актуальным. У нас крайне низкая культура вождения. И ее надо воспитывать. И тут не помогут социальные ролики, только финансовый кнут. И если тормозят бюрократы, то надо, чтобы на самом высшем уровне им дали волшебный пендель. Ведь он в прямом смысле спасет жизни людей.

Если все дело в сюрреалистичном решении Конституционного Суда, который когда-то решил, что автоматическая фиксация нарушает права украинцев (во всем мире не нарушает, а у нас нарушает), то надо собрать заново Конституционный Суд и попросить их подумать заново. Скорее всего они могут передумать. В любом случае, пора переходить в 21 век, потому что Украина застряла в 19-м, но по дорогам уже давно не ездят телеги, и каждый день промедления обходится в десятки жизней. Если вопрос в стоимости камер, то это вообще не вопрос, потому что каждая камера отобьет себя уже в первый день работы.

И если для вас это аргумент, то посмотрите на Москву. Уж какими хамами мы считаем русских или тех, кто там в Москве живет, но теперь ездят как зайчики. И никто и не думает вылазить на полосу общественного транспорта или перекресток. Потому что камеры. Потому что штраф придет обязательно. И это заставляет ездить по правилам.

Бесит, что самое простое, банальное решение не могут принять. Не могут запустить годами. И что единственное, что приходит на ум, когда идут поиски ответа "почему же нет", это банальная глупость или коррупция, которая в очередной раз убивает.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital