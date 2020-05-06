Почему Зеленскому и его монобольшинству грозит грандиозный провал

Рейтинг Зеленского и его партии может снижаться и далее на фоне ситуации в экономике

​​Недавние результаты опроса Киевского международного института социологии показывают, что президент Владимир Зеленский и его фракция в парламенте "Слуга народа" продолжают терять поддержку избирателей.

Но, во-первых, монобольшинство – это политический казус, нетипичный для Украины и который произошел на эйфории 73 процентов протестной веры в Зеленского. К нему никто не готовился и это большинство начало сепарироваться еще в Трускавце – там уже были конфликты между будущими членами одной фракции. Так что разговор о монобольшинстве, которое подразумевает единство и однородность – скорее политологический прием, который не соответствует действительности.

Во-вторых, любая парламентская фракция, имеющая отношении ко власти, со временем начинает довольно быстро терять поддержку. Депутаты, как наиболее уязвимая часть власти, начинают слетать с катушек, у них начинается мания административного величия и обязательно появляются какие-то скандалы. Потому проседание рейтинга вполне очевидно и прогнозируемо. И претендовать на монобольшинство теперь никто даже не пытается – даже малоопытные представители Офиса президента сообразили, что надолго его не хватит и потому, пока масса хоть как-то управлялась, вовсю работал турборежим.

Читайте такжеКак кружок "полезных идиотов" убивает рейтинг ЗеленскогоНо теперь на выборах им может грозить грандиозный провал. Прежде всего потому, что страна уже входила в карантин с отвратительными экономическими показателями, а выйдет из него просто с катастрофическими. И это усугубляется с непримиримой несправедливостью того, что власти можно все, а простым украинцам – ничего. Это больно ударит по Слуге народа, так как украинцы понимают, что всякие Велюры, Эпицентры завязаны на депутатах. И именно это убивает рейтинг сильнее, чем любые неверные управленческие решения.

Еще один фактор, который в будущем повлияет на рейтинг – конфликт с мэрами, который инициировали мэры Днепра и Черкасс, который рискует добить рейтинг СН. Если власть не сумеет найти точных политических методов, чтобы снять это противостояние (а власть пока никак не продемонстрировала умения пользоваться политическими методами), то ей грозит обвал.

И хоть партия президента и привязана к Зеленскому, но она в худшем виде повторяет колебания, которые происходят с отношением к Владимиру Александровичу и его ближайшему окружению. Иными словами, партия вторична по отношению к нему. Пока он сохраняет определенную поддержку населения, поскольку альтернатив люди не видят в принципе. С другой стороны, народ чувствует, что Зеленский не вороватый, в отличие от того, что чувствовал прямо противоположное к Зеленскому, что бы тот не говорил.

Еще одно обстоятельство, которое держит его рейтинг – это его стремление к миру. Этого же хочет и страна – не на любых условиях, но хочет. И пока Зеленский это стремление искренне демонстрирует, народ ему верит. Но эти две вещи могут быть перечеркнуты экономической катастрофой, которая во многом ляжет не на Кабмин или Раду, а именно на Зеленского.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда