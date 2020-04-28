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Сможет ли Зеленский "продавить" Саакашвили на пост министра

Олександр Доній

Політичний аналітик, голова Центру досліджень політичних цінностей, колишній народний депутат України, голова художнього об’єднання «Остання барикада»

28 апреля 2020, 14:46публикуется на языке оригинала

Власти нужно было либо не браться за идею с назначением Саакашвили в правительство, либо, если уже взялась, нужно додавливать.

Саакашвили
Доній пояснив, чим ризикує влада, якщо не доб'ється призначення Саакашвілі в уряд / фото: EPA/UPG

Історія з призначенням Саакашвілі вже виявила декілька моментів.

1. Україна, як би там не було, залишається президентською державою, і принципово рішення ухвалюються саме на рівні Офісу президента. Верховна Рада і Кабмін по ключових рішеннях або кадрових питаннях неспроможні бути самодостатніми гравцями. .

2. Кадрова "лава запасних" у президентської команди, як виявилося, вкрай коротка.

3. Слуга народу відмовляється від орієнтації виключно на "нові обличчя" та готова залучати до роботи досвідчені кадри. І це вже підтвердив голова партії Олександр Корнієнко.

4. Влада припустилася помилки, вирішивши не проводити місцеві вибори. Адже у нас саме вони дозволяють проявити нові кадри. Оскільки місцеві вибори не були проведені, максимум, на який можна сподіватися – це виявлення нових кадрів серед висуванці на рівні голів адміністрацій.

Читайте также"Отравленный поцелуй" Порошенко и ревность Тимошенко: кто отдаст голоса за СаакашвилиЩо стосується призначення Саакашвілі в уряд, то для влади, безумовно, є ризики в такому кадровому рішенні. Однак набагато більше ризиків буде, якщо його не призначать. Якщо це кадрове рішення не вдасться провести через парламент, це засвідчить неспроможність Офісу президента забезпечити втілення в життя своєї ініціативи. Для Зеленського буде значно гірше, якщо політикум усвідомить слабкість президентської вертикалі. Владі треба було або не братися за ідею з призначенням Саакашвілі взагалі, або, якщо вже взялася, потрібно дотискати.

Президентська команда це чудово усвідомлює. Саме тому найближчими днями будуть задіяні найрізноманітніші переговорні інструменти для втілення ідеї з призначенням Саакашвілі в життя.

Однак із голосами на підтримку цього рішення наразі є певні проблеми.

Передусім у самій фракції Слуга народу, як би не старалися, 226 голосів не набереться. Їх немає для проведення багатьох рішень. Це, зокрема, показало прийняття закону про землю, коли "слугам" навіть довелося користуватися послугами партії, з якою вони весь час перебувають у конфронтації, тобто Європейської солідарності Порошенка.

Очевидно, що влада шукатиме голоси і всередині фракції, і ззовні. Ззовні влада може сподіватися на підтримку цього кадрового рішення окремими депутатами майже з усіх парламентських фракцій.

Порошенко не буде "лягати кістьми", аби не допустити появи Саакашвілі в уряді. Просто тому що всередині його фракції Європейська солідарність ніхто з депутатів не наважиться голосувати за це призначення, тобто всупереч волі Порошенка. Тому цілком передбачувано, що жодного голосу від Порошенка за Михеїла Саакашвілі не буде.

Читайте такжеДва медведя, или Почему грызня между Зеленским и Саакашвили неизбежнаНаскільки мені відомо, Голос, Батьківщина та депутатська група Довіра не наважуються на рівні керівництва фракції ухвалити рішення про підтримку призначення Саакашквілі, тому що в подальшому не хочуть мати зобов’язань  щодо Саакашвілі та нести відповідальність за його вибуховий характер. 

Однак у кожній фракції є люди, які підтримують призначення Саакашвілі. Наприклад, Батьківщина може дозволити вільне голосування.

Отже, переговори тривають. І влада кине всі зусилля, аби знайти голоси для підтримки призначення Саакашвілі, яких поки що не вистачає, тому що розуміє: репутаційних ризиків для неї буде більше, якщо Саакашвілі не призначать.

Олександр Доній, політичний аналітик, голова Центру дослідження політичних цінностей, колишній народний депутат України, голова мистецького об’єднання "Остання барикада", спеціально для Главреду

Александр Доний Михаил Саакашвили Владимир Зеленский правительство Батькивщина Петр Порошенко партия Голос
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