Украинцы останутся без пенсий менее, чем через 15 лет

Скоро украинцы останутся без пенсий/ УНИАН

Когда премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о крахе пенсионной системы, то он учёл только демографический фактор - старение населения. При этом он не учёл другой, более важный фактор - эмиграцию.

Чтобы показать масштаб надвигающейся катастрофы, то хочу показать всего одну цифру - денежные переводы в Украину. Только за последние 5 лет они выросли в 2 раза! В 2015 они составляли 8,4 млрд долл, а в 2019 уже 16 млрд долл.

Если допустить, что в среднем каждый украинец ежемесячно пересылает по 300 дол, то за рубежом работает 4,5 млн украинцев. И что из этого вытекает? Если эти люди работают в других странах, то они так же там платят налоги!

Как вы знаете, в Украине солидарная пенсионная система. А жизнеспособность этой системы зависит от взносов трудоспособного населения. В Украине треть трудоспособного населения работает за рубежом и соответственно не платит пенсионных взносов.

Все последние годы власти решали свои проблемы за счёт денег заробитчан. И совсем не видели в этом проблемы.

Читайте такжеПридется выживать: накопление пенсий может стать очередной аферойНу конечно, в краткосрочной перспективе, денежные переводы это вклад в платежный баланс. Этот вклад позволял скрывать растущий торговый дефицит и позволял обеспечить стабильность национальной валюты. Так же денежные переводы увеличивали внутреннее потребление.

И никого не волновало, что в долгосрочной перспективе, это приведёт к коллапсу пенсионной системы. Понятно, что это проблема далекого будущего и она станет головной болью будущих правительств.

Нет, я не пытаюсь сказать, что нужно обложить заробитчан налогами. А лишь имею ввиду, что происходит когда государство не занимается вопросом развития экономики и созданием рабочих мест. Растёт эмиграция. И если тенденция к эмиграции сохранится, то коллапс пенсионной системы наступит намного раньше.