Стало известно, когда Порошенко собрался с визитом в США

Порошенко собрался с визитом в США

Президент Украины Петр Порошенко планирует отправится с визитом в США в сентябре. С таким заявлением выступил посол Украины в США Валерий Чалый.

В рамках поездки Порошенко примет участие в Генеральной Ассамблее, сообщает телеканал "Прямой".

"Мы будем работать над политическими встречами… В сентябре мы готовим визит президента Украины в США, на Генеральную Ассамблею", — сообщил Чалый.

Напомним, в посольстве Украины анонсировали появление представителя Трампа на параде по случаю Дня независимости Украины. Помимо присутствия на параде по случаю Дня независимости Украины советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон также намерен провести встречи с украинским президентом Петром Порошенко и премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.