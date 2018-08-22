"Будет содержательно": выяснились подробности визита в Украину советника Трампа

Чем Болтон займется в Киеве

Помимо присутствия на параде по случаю Дня независимости Украины советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон также намерен провести встречи с украинским президентом Петром Порошенко и премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на посла Украины в США Валерия Чалого.

"Будут содержательные встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны", — заявил Чалый.

Напомним, в центре Киева зенитная установка "Бук" после репетиции парада ко Дню независимости врезалась в стену бизнес-центра "Астарта" на улице Ярославской. Позднее было опубликовано видео инцидента.

Об истории и традициях Дня независимости в Украине читайте в нашем материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.

Как сообщалось, в столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны. Одна из таких колонн попала на видео.

В 2018 году в Киеве в параде в честь 27-летия независимости страны участие впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства. Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.