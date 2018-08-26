Порошенко высказался по поводу смерти Джона Маккейна

Петр Порошенко

Перезидент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью американского сенатора Джона Маккейна.

"Печальная новость для всего украинского народа - умер большой друг Украины Сенатор Джон Маккейн. Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы в Украине и поддержку нашего государства. Соболезнования семье и всему американскому народу", - написал Порошенко в Twitter.

Сумна звістка для всього українського народу – помер великий друг України Сенатор Джон Маккейн.



Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави.



Співчуття родині та усьому американському народові pic.twitter.com/W01f82cEen — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 августа 2018 г.

В субботу, 25 августа, в возрасте 81 года умер сенатор-республиканец Джон Маккейн, у которого ранее диагностировали рак мозга.

Газета The New York Times сообщила, что политика похоронят в американском городе Аннаполис. До похорон гроб с телом сенатора будет находиться в здании парламента Аризоны.

24 августа стало известно, что Маккейн решил отказаться от лечения опухоли мозга.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. Политик резко критиковал внутреннюю и внешнюю политику президента Дональда Трампа, а также выступал за ужесточение санкций против России.