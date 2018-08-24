Сенатор Джон Маккейн принял решение прекратить лечение от рака

Сенатор Маккейн активно выступает против РФ и Трампа / Reuters

Известный своими антироссийскими и антитрамповскими заявлениями сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, у которого в прошлом году диагностировали рак мозга, решил прекратить лечение от рака.

"Прошлым летом сенатор Джон Маккейн поделился с американцами новостями, которые наша семья уже знала: ему поставили диагноз агрессивной глиобластомы, и прогноз был серьезным. В течение года Джон превзошел ожидания по оставшемуся сроку жизни, но прогресс болезни и возраст вынесли свой вердикт. Человек большой силы воли решил прекратить лечение", - говорится в заявлении его семьи, сообщает CNN.

Читайте также"Язык - враг мой". Из Белого дома уволили шутившую о смертельно больном Маккейне помощницу ТрампаСемья выразила благодарность за поддержку и доброту всем друзьям и соратникам Маккейна.

19 июля 2017 года американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли мозга.

10 сентября 2017 года Маккейн заявил, что не может обрисовать в розовых тонах свою болезнь. "Прогноз довольно хорош. Я столкнулся с серьезной формой онкологического заболевания, не могу говорить о своем состоянии в розовых тонах, но результаты лечения превосходны", — сказал он.