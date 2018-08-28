"Считает себя живым богом": эксперт объяснил хамскую выходку Порошенко в Николаеве

Петр Порошенко

Поведение Петра Порошенко во время визита в Николаев, когда президент в ответ на неудобный вопрос журналиста местного издания оттолкнул микрофон и нахамил ему является следствием недоработки пресс-службы главы государства.

Такое мнение выразил президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко в интервью RT.

"Это прокол пресс-службы Порошенко. Уже давно на эти мероприятия приглашают "казачков", которые задают нужные вопросы, чтобы президент мог дать нужные ответы. Как я понимаю, попался человек, которого не приглашали. Порошенко не хочет на эти вопросы отвечать и нервничает, когда его спрашивают о конкретных действиях, которые могли бы помочь экономике страны. Он считает себя мессией, который спас Украину… Когда какой-то журналист задает живому богу неправильные вопросы, конечно, он обижается", - отметил Охрименко.

Эксперт считает, что никаких репутационных рисков для Порошенко инцидент не несет: "На имидж его (это) уже никак не повлияет. Толпу это не интересует: даже когда им конкретно показывают, что здесь он наврал, а здесь обещал и не сделал. Порошенко сел на конек антироссийской истерики".

Накануне журналист николаевского издания "НикВести" Иван Казора выложил в Facebook видео короткого диалога с Петром Порошенко, во время которого президент в ответ на вопрос об обещаниях выделить средства на благоустройство города отталкивает микрофон и грубит.