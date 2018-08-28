"Выйдешь, я тебе расскажу": Порошенко грубо оттолкнул микрофон журналиста из-за щекотливого вопроса

Петр Порошенко / УНИАН

Журналист николаевского издания "НикВести" Иван Казора выложил в Facebook видео короткого диалога с Петром Порошенко во время которого президент в ответ на вопрос об обещаниях выделить средства на благоустройство города отталкивает микрофон и грубит.

Как сообщил Казора, инцидент произошел на госпредприятии "Зоря-Машпроект", которое Порошенко посетил во время визита в Николаев в понедельник, 27 августа

"Не успел я задать вопрос, когда мы увидим выполнение этих обещаний, Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке - так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу", - отметил журналист.

После этого Казору оттеснили глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и его охранник. После чего президент говорит: "Спрашивайте городского голову".

"Я, честно, мог ожидать такую реакцию на обычный вопрос от кого угодно, но не от главы государства. Еще и в канун президентской избирательной кампании. А мы еще чего-то хотим от местных депутатов, чиновников, полицейских, которые иногда позволяют себе агрессивные выпады или даже применение силы к журналистам. Но после сегодняшего у меня в принципе больше нет вопросов к Петру Порошенко. А то еще действительно выйду, а мне расскажут", - посетовал журналист.

Ранее депутат Рады Сергей Лещенко в интервью одному из украинских изданий выразил мнение, что президент Петр Порошенко пытается построить в стране "персональный рай".