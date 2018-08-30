Госдеп потребовал от России прекратить "кошмарить" суда в Азовском море

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Государственный департамент США обратился к Москве с призывом заявили, что прекратить "кошмарить" международное судоходство в Азовском море.

"США призывают Россию не кошмарить международное судоходство в Азовском море", - сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Россия "задержала сотни коммерческих судов", которые направлялись в украинские порты портов, что является примером "российском кампании по дестабилизации Украины".

Ранее спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил о задержании российскими пограничниками около полутора сотен судов, направлявшихся в порты Украины.

"У меня нет точных данных, но это, кажется, больше 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Причем тенденция сохраняется: пограничники российские продолжают осматривать те суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", - сказал он.

28 августа президент Петр Порошенко поручил подготовить заседание СНБО по ситуации в Азовском море.