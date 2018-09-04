Богомолец объяснила, почему программа лечения украинцев за границей не работает

Ольга Богомолец

Чиновники Министерства здравоохранения Украины не сделали ничего, чтобы программа лечения украинцев за рубежом заработала.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины и председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, которая сегодня приняла участие в пикете "Право на жизнь" под Верховной Радой.

"Сегодня я присоединилась к пикету "Право на жизнь", который проходил под стенами Верховной Рады. На нем собрались люди, чьи родственники болеют раком и требуют немедленной помощи. Получить медицинскую помощь сейчас они могут только за границей. Но в Минздраве не сделали ничего, чтобы программа лечения наших граждан за рубежом заработала", - написала политик.

Она отметила, что трансплантации костного мозга от неродственного донора в Украине могли начать делать еще летом, однако в Министерстве здравоохранения не разработали реестра доноров.

"Поэтому мы отправляем наших граждан лечиться в Беларусь и платим за каждого пациента по 150.000 долларов, хотя в Украине за эти деньги мы могли бы вылечить трех пациентов! Без очередей, без пикетов, без слез матерей, чьи дети умирают. Для этого достаточно, чтобы люди в Министерстве просто включили свой мозг!", - возмутилась парламентарий.

Читайте такжеВ МОЗ высчитали, когда стартует эпидемия гриппа-2018 в УкраинеПо ее словам, европейские фонды готовы были привезти клетки, необходимые для операции, даже без реестра, но в Минздраве не смогли подготовить необходимые документы.

"Нужно было заплатить только за их (клеток, - ред.) транспортировку. Но чиновники в профильном министерстве в очередной раз продемонстрировали свой полный непрофессионализм и не смогли подготовить документ о порядке пересечения этими клетками границы. Напомню, что на карту поставлены жизни наших граждан, наших детей, которые без помощи государства обречены на смерть. Бездействие министра и чиновников - это фактически их убийство", - заявила Ольга Богомолец.

Она потребовала увеличить финансирование на программу лечения за рубежом и безотлагательно выделить средства на скорую помощь тем пациентам, которые нуждаются в немедленной помощи.

"У нас уже есть поддержан комитетом закон, которым выделяются необходимые средства. Это вопрос, который должен быть решен прежде всего", - сообщила нардеп.

Отдельно глава профильного комитета отметила необходимость принять радикальные решения "по непрофессиональным действиям Министерства здравоохранения и по антинародной политике, которую оно ведет".

"У нас нет министра уже два года, а те люди, которые сейчас управляют Минздравом, не могут наладить нормальную работу и только нагло врут на каждом шагу. Они лгут о том, что обращались в Бюджетный комитет, врут, что обращались в Комитет здравоохранения. У них есть разъяснение от Минфина, что им нужно сделать, чтобы получить деньги. Это решение подписано и несколько месяцев уже находится в министерстве. Но чиновникам МЗУ безразлично, что умирают дети, стоят палатки. Это просто откровенные пытки, которое уже нельзя терпеть!", - подытожила Богомолец.