Степан Полторак написал рапорт об увольнении с военной службы / УНИАН

Президент Петр Порошенко сообщил, что генерал Вооруженных Сил Украины, министр обороны Степан Полторак уволился с военной службы.

Чиновник подал рапорт об увольнении и он принят, говорится в Twitter-аккаунте украинского лидера.

"... Полторак оставляет военную службу. В соответствии с требованиями Закона Украины "О национальной безопасности Украины", уже с 1 января следующего года должность министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо", — отметил Порошенко.

Президент добавил, что ценит значительный вклад генерала в возрождение ВСУ и поэтому предложил ему продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра.

Напомним, 14 октября 2014 года Верховная Рада назначила Степан Полторак министром обороны. Перед голосованием Петр Порошенко просил нардепов поддержать кандидатуру Полторака на должность.