Полторак озвучил версию Минобороны насчет взрывов на складах под Ичней

Взрывы на складах под Ичней могли произойти после срабатывания на объекте заложенных бомб, сообщил Степан Полторак / Reuters

Глава министерства обороны Степан Полторак сообщил, что по мнению ведомства взрывы на складе боеприпасов возле Ични Черниговской области могли произойти после того, как на объекте сработали заложенные бомбы.

Территория арсенала была недостаточно оборудована, рассказал чиновник на заседании Кабмина, пишет Lb.ua.

"Что произошло? По нашему мнению, то, что взрывы происходили таким образом, что сначала был хлопок, потом зарево, после этого два хлопка и взрывы боеприпасов, свидетельствует о том, вероятна закладка боеприпаса для подрыва наших хранилищ", — отметил министр.

По его словам, почти все опрошенные военнослужащие утверждали, что первые взрывы были во вторник, 9 октября, в 3:20.

Читайте такжеВзрывы на складах под Ичней: спасатели отчитались о ситуации на арсенале "Они были одновременными сразу на трех хранилищах. После этого в 3:45 произошли еще шесть взрывов на разных хранилищах, причем это происходило по всему периметру — по разных углах и в центре", — заявил Полторак.

Министр также сказал, что по состоянию на октябрь 2018 года на складах под Ичней хранилось около 69,5 тысяч тонн боеприпасов, хотя он рассчитан на 127 тысяч тонн. Глава Минобороны добавил, что за последние годы почти половину запасов передислоцировали на другие арсеналы.

Ранее сообщалось, что 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы на арсенале устроила российская диверсионная группа.