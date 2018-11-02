Обновленная ЦИК приняла важное решение по президентским выборам-2019

Вывеска на здании ЦИК / "Хвиля"

Обновленный состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) принял постановление по подготовке выборов президента Украины в 2019 году.

"Комиссия приняла решение подать на рассмотрение Кабинета министров Украины порядок финансирования изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на выборах президента Украины", - сообщила пресс-служба ЦИК.

Предыдущий состав ЦИК принял "техническое" постановление по предстоящим президентским выборам - попросил Минфин выделить 2,4 млрд грн на их проведение.

Напомним, 20 сентября, Верховная Рада приняла решение о назначении на должности 14 членов Центральной избирательной комиссии.

До этого парламент увеличил состав Центризбиркома с 15 до 17 человек.