"Кто у тебя за спиной?": Кучма оценил возможное участие Вакарчука и Зеленского в выборах

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук / 112 Украина

Возможное участие в президентских выборах известного музыканта Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского будет положительным фактом, заявил второй президент Украины Леонид Кучма.

"Я считаю положительным фактом, что они попытаются чуть-чуть разбавить тот бомонд – не знаю, сколько там десятков кандидатов будет. Пускай тренируются", – сказал Кучма на встрече со студентами ХАИ в Харькове.

Он добавил, что хорошо знаком с Зеленским и Вакарчуком и заявил, что следит за их выступлениями.

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"Я, кстати, почитал рассуждения [Вакарчука] о будущем страны. Я вам скажу, мне они очень-очень понравились. Глубокие, философские рассуждения о завтрашнем дне Украины. У меня только есть вопросы и к одному, и ко второму. А с кем они это будут делать? Вот вопрос. Да, сам по себе каждый из них – личность. Но кто у тебя за спиной? Кто тебя будет поддерживать?" – подчеркнул Кучма, сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, согласно результатам социсследования центра "Социальный мониторинг", в предвыборной гонке лидирует лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко: за нее проголосовали бы 18,9% украинцев. За нею следует шоумен Владимир Зеленский (10,7%).

Отметим, что недавно Зеленский откровенно высказался об участии в выборах.