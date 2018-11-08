Украина собралась увеличить зону своего контроля в Черном море вдвое. Первый шаг уже сделан

Украина собралась увеличить зону своего контроля в Черном море вдвое / facebook.com/navy.mil.gov.ua

Рада приняла законопроект о правовом режиме прилегающей зоны Украины в первом чтении. По сути, этот документ вдвое увеличивает территорию в Черном море, которая находится под украинским контролем.

"Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море", — цитирует одну из авторов проекта Ирину Фриз Интерфакс-Украина.

Поддержали законопроект 238 депутатов.

Если документ окончательно утвердят, то для Украины прилегающей зоной станет морской район, который примыкает к ее территориальному морю. При этом внешняя граница будет проходить на отметке в 24 морских мили.

По новому закону украинские госорганы получат юрисдикцию задерживать суда на прилегающей территории. Правда, при этом должны быть основания, что те могут нарушить украинское законодательство.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил украинский транспортник Ан-26 в Черном море - он приблизился на опасное расстояние к Ан-26, выполнявшему плановое задание.

Напомним, в Госпогранслужбе предупредили о том, что РФ готовит блокаду морских и речных портов Украины. РФ продолжает нарушать нормы международного морского права, заявил Петр Цигикал.