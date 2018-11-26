"МВФ денег не даст": как Порошенко раньше объяснял отсутствие военного положения

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко, призвавший парламент проголосовать за введение военного положения сроком на 60 дней, ранее заявлял, что выступает против него.

Такое заявление Порошенко, в частности, делал в 2014 году.

"Призывая власть к принятию решения о введении военного положения, народные депутаты должны осознавать последствия для страны такого решения. Сегодня даже одно неосторожное слово способно повлечь за собой большие последствия", - отмечал Порошенко в июле 2014 года на встрече с представителями депутатских фракций и групп.

Читайте такжеГнилые элиты пошли в разнос и тащат за собой странуКроме того, по словам президента, во время военного положения становится невозможной поддержка государства международными финансовыми институтами.

"В военном положении запрещены поставки оружия, продукции двойного назначения, а нам надо выиграть войну. Странам в состоянии войны МВФ не дает денег. Об этом никто не думает, когда ставит сегодня вопрос о военном положении", - сказал Порошенко.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения на 60 дней, которое Верховная Рада рассмотрит на внеочередном заседании в понедельник. Россия в свою очередь запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН.