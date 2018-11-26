"МВФ денег не даст": как Порошенко раньше объяснял отсутствие военного положения

В 2014 году глава государства высказывался против введения ВП.
Президент Украины Петр Порошенко, призвавший парламент проголосовать за введение военного положения сроком на 60 дней, ранее заявлял, что выступает против него.
Такое заявление Порошенко, в частности, делал в 2014 году.
"Призывая власть к принятию решения о введении военного положения, народные депутаты должны осознавать последствия для страны такого решения. Сегодня даже одно неосторожное слово способно повлечь за собой большие последствия", - отмечал Порошенко в июле 2014 года на встрече с представителями депутатских фракций и групп.
Читайте такжеГнилые элиты пошли в разнос и тащат за собой странуКроме того, по словам президента, во время военного положения становится невозможной поддержка государства международными финансовыми институтами.
"В военном положении запрещены поставки оружия, продукции двойного назначения, а нам надо выиграть войну. Странам в состоянии войны МВФ не дает денег. Об этом никто не думает, когда ставит сегодня вопрос о военном положении", - сказал Порошенко.
В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.
Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.
В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.
В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения на 60 дней, которое Верховная Рада рассмотрит на внеочередном заседании в понедельник. Россия в свою очередь запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН.