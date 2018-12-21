В Раде призвали Порошенко объявить войну России

Зал заседаний Верховной Рады / УНИАН

В Раде внефракционный депутат Виталий Куприй внес на рассмотрение проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко - с призывом разорвать дипломатические отношения с Россией и объявить войну этой стране. Соответствующий документ был зарегистрирован в пятницу, 21 декабря, на официальном сайте парламента.

Однако текст пояснительной записки к законопроекту, имеющему название "Об обращении Верховной Рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией" в электронной базе Верховной Рады на данный момент отсутствует.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт спрогнозировал вероятность большой войны Украины с Россией в 2019-м, а генерал-разведчик рассказал, кто наживается на военных украино-российских столкновениях на Донбассе.