Убрали ставленника Гройсмана: в Кабмине произошли кадровые ротации

Кабмин уволил Мартынюка

И.о. министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк лишился должности.

Кабмин уволил его с поста, поставив на его место заместителя министра Ольгу Трофимцеву.

"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", – рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет Интерфакс-Украина.

Трофимцева ранее была замом главы МинАПК по вопросам европейской интеграции. Сам Мартынюк являлся ставленником премьер-министра Владимира Гройсмана.

Напомним, 5 февраля суд Киева запретил и.о. главы Минздрава Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Такое решение суд принял по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил и.о. главы Минздрава в некомпетентности.

После этого Супрун покинула Украину и впервые прокомментировала свое отстранение. По ее словам, теперь достижения Минздрава поставлены под угрозу.

Ранее Порошенко прокомментировал отстранение Супрун. Президент заступился за отстраненную и.о. министра здравоохранения.

Напомним, ранее СМИ узнали, кто из окружения Порошенко взялся спасать Супрун. Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович увидел в отстранении Супрун российскую агрессию.

В свою очередь в Минюсте рассказали,как поступят с решением суда об отстранении Супрун. Позицию ведомства озвучил глава юридического ведомства Павел Петренко. А вот в Минздраве заявили, что украинские больницы остались без лекарств из-за отстранения Супрун. Среди вакцин, доставка которых заблокирована, - почти 390 тыс. доз вакцин от кори.