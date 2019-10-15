У Путина одна цель по Украине - экс-посол

Владимир Путин хочет взять в руки всю Украину, предупредил Валерий Чалый / Reuters

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый полагает, что у президента Российской Федерации Владимира Путина "одна цель - взять в руки всю Украину".

Сейчас ключевая задача российского лидера - дестабилизация Украины, рассказал Чалый в интервью Lb.ua.

По мнению собеседника, РФ точно не идет к миру, и вопрос "формулы Штайнмайера" вбросили как раз ради подрыва ситуации изнутри.

"...ключевая задача Путина сейчас - это дестабилизация Украины. То есть контроль над энергетикой, усиление военной составляющей вокруг наших границ и политическая, и другая дестабилизации в стране", - сказал экс-посол.

Ранее Валерий Чалый говорил, что на границах Украины Россия наращивает свой военный компонент. Бывший посол говорил, что россияне будут полностью готовы к наступательной операции в 2020-м.