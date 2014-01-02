Швейцария сменила Украину на посту председателя ОБСЕ

С 1 января 2014 года в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), крупнейшей в мире региональной организации, будет председательствовать Берн (Швейцария) во главе с федеральным советником и, по совместительству, министром иностранных дел Конфедерации Дидье Буркхальтером.

Приоритетами Швейцарии во время председательства в ОБСЕ станет укрепление безопасности и стабильности, улучшение жизни людей и укрепление потенциала ОБСЕ, сообщает Интерфакс-Украина.

"Швейцария попытается облегчить контакты между людьми и будет поддерживать проекты гражданского общества в регионе. Создание сообщества безопасности - благо для всех – таков лейтмотив председательства Швейцарии", - сказал Буркхальтер.

По его словам, Швейцария также обратит особое внимание на включение гражданского общества в работу ОБСЕ и хочет дать молодым людям право голоса в деле организации ОБСЕ.

"Во время нашего председательства мы хотим добиться выполнения существующих обязательств, относящихся к области прав человека, что будет важным пунктом наших усилий. Способствуя обмену передовым опытом, Швейцария хочет призвать государства-участников в полной мере осуществлять и уважать обязательства, в таких областях, как борьба с пытками, обеспечение соблюдения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, или поощрение демократических выборов", - резюмировал политик.

В контексте председательства страны министр представит программу приоритетов Швейцарии Постоянному Совету ОБСЕ 16 января 2014 года.

В 2013 году Украина впервые возглавила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.