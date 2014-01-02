Интриги Майдана, суета в Раде, объятия России: политический прогноз на 2014 год

2 января 2014, 14:16

Главные вопросы украинской политики в 2014 году.

Будущее Майдана остается одной из главных политических интриг года

Делать политические прогнозы в условиях системного кризиса – дело неблагодарное. Украинская политика остается сильна своей непредсказуемостью и отличается кажущейся незыблемостью позиций основных игроков. Сохранятся ли они в наступившем году, удержатся ли политические лидеры в своих седлах – вопросы, немаловажные для всей страны.

В новом году предстоит найти приемлемый выход с Майдана для его участников. "Республика протеста" в центре Киева на поверку оказалась неудобной ни для власти (которая ее старательно игнорирует, но вряд ли осознает, что просто так люди не разойдутся), ни для оппозиции, пытающейся приручить протестующих без особого успеха. Оседлать Майдан или стреножить его вряд ли удастся, но и отпускать его на пастбище становления гражданского общества "реестровые" политики не спешат. Между тем, новая форма протеста активно способствует становлению украинской политической нации, пусть и продолжающей оставаться неоднородной и расколотой по региональному признаку.

Поиск "рецепта для Майдана" осложняет идущая президентская кампания, основным участникам которой, так или иначе, приходится демонстрировать свое отношение к протестам. Если для Виктора Януковича они кажутся если не привычным явлением, то не требующим корректировки его внутренней политики, то его соперникам в схватке за президентское кресло придется этот фактор учитывать, и достаточно серьезно.

Публичный прокол любого из лидеров оппозиционных фракций может выбросить его на обочину президентской гонки. К тому же, есть две интриги: появится ли кандидат Майдана, и станет ли массовый протест катализатором выдвижения единого кандидата на высший государственный пост от оппозиционных сил.

Вопрос, который политики не смогут решить в одиночку – трансформация президентских полномочий в сторону урезания по европейскому образцу. Готов ли к этому Виктор Янукович? Вопрос в условиях неутихающего политического кризиса выглядит риторическим. И все большее значение приобретает круг общения Виктора Федоровича, в частности,  заинтересованность отечественных олигархов в сокращении президентских полномочий, а также способность любой новой власти гарантировать неприкосновенность их капиталов. Кстати, лидерам оппозиционных сил было бы неплохо обозначить собственное консолидированное отношение к урезанию полномочий главы государства, демонстрируя пример нового политического мышления.

Сомневаюсь, что запланированное переформатирование правительства станет фактором, способным воздействовать на Майдан в плане его прекращения. Очевидно, что ротация Кабинета Министров будет носить характер не столько оптимизации государственного управления, сколько формирования предвыборного компонента для обеспечения тылов Януковича. Мечты о "правительстве народного доверия" остаются иллюзорными. Власть реализовывать их не намерена, а оппозиция играет в эту игру исключительно по причинам политической целесообразности. Но экономическая ситуация в стране, в частности, короткий российский финансовый поводок, оставляет все меньше шансов для маневра.

Перспектива превращения Верховной Рады в реальную площадку для дискуссий выглядит весьма туманной. Массового исхода из Партии регионов придется ждать еще долго, как и формирования депутатской группы из сегодняшних внефракционных. Присутствие кандидатов в президенты в депутатском корпусе делает работу законодателей вполне предсказуемой: минимум конструктива, максимум предвыборной суеты. Нардепы не имеют реальной возможности стать реаниматорами экономики, зато будут пытаться стать активными политическими игроками.

Главная внешнеполитическая интрига заключается в выборе вектора экономической интеграции. У Украины остается, по большому счету, всего квартал, чтобы подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, способное серьезно изменить логику политической борьбы. С другой стороны, Россия, безусловно, не горит желанием отпускать "младшую сестру" из своих усилившихся в конце 2013-го объятий. Поэтому главным вопросом остается сохранение внешнеполитической субъектности Украины, скорее всего – в ставшем привычным формате многовекторности.

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