Астролог рассказала, когда Украину ждут перелом и "великие дела"

Начиная с 2018 года, Украину ждет перелом в становлении независимости, а позже - пик развития и "великие дела".

Такой прогноз на чате в "Главреде" дала астролог Елена Калантарова.

"Надо отдавать себе отчет в том, что в конце 2020 года начнется эпоха славянского возрождения. И всем славянским государствам придется решать для себя вопрос, кто им друг, а кто враг. В 2023 году Россию ждет государственный расцвет. И Украина должна провести определенную работу, чтобы к этому явлению оказаться готовой", - в частности, спрогнозировала она.

"Переломный период в становлении ее (Украины - ред.) независимости начнется в июне 2018 года и достигнет своего пика в 2021 году. Нас ждут великие дела: Нострадамус предсказывал, что ветер перемен будет дуть с берегов Борисфена (Днепра)", - отметила Калантарова.

Напомним, на чате в "Главреде" астролог также дала прогноз для Украины на следующий год и озвучила гороскоп-2014 для всех знаков зодиака.