У избитого Ильенко подозревают перелом челюсти, а "Свобода" заявила о покушении на жизнь

ВО "Свобода" заявила, что расценивает нападение на нардепа-свободовца Андрея Ильенко и адвоката Сидора Кизина, которые были избиты в центре Киева после выхода из Шевченковского райуправления милиции, как покушение на жизнь.

Как сказано в сообщении пресс-службы партии, десяток неизвестных совершили циничное нападение на Ильенко и адвоката Кизина. Сейчас они находятся в райотделе, где дают показания. Туда прибыла бригада "скорой" помощи.

У Ильенко - подозрение на перелом челюсти и сотрясение мозга. У Сидора Кизина - рассеченные лица. В райотдел милиции прибыли нардепы Юрий Сиротюк и Руслан Кошулинский.

"Нападение на свободовцев произошло после того, как они вышли из Шевченковского райотдела. Там Ильенко допрашивали по поводу событий 1 января. Кизин присутствовал в качестве адвоката националиста. Допрос проводил знаменитый следователь Гавинский. Он ранее неоднократно фигурировал в качестве обвинителя по делам, возбужденным против националистов и патриотов, выступавших против режима", - говорится в заявлении "Свободы".

Пресс-служба партии подчеркнул, что время начала и окончания допроса было известно только следователю: "Поэтому есть достаточные основания считать, что именно милиция сообщила бандитам, когда свободовцы будут уходить из райотдела".

Партия потребовала от МВД скорейшего расследование нападения на Ильенко и "других преступлений против мирных протестующих, за которые Захарченко должен уйти в отставку и понести уголовную ответственность".

В киевском главке МВД тоже прокомментировали нападение на свободовцев, опровергнув заявление, что избиение произошло непосредственно возле здания райотдела на Прорезной, сообщает "Украинская правда".

"Информация об инциденте внесена в Единый учет происшествий Шевченковского района... на месте событий работает оперативная группа.. Пострадавших опрашивает лично начальник ближайшего территориального отделения милиции", - рассказала начальника пресс-службы ГУ МВД Киева Ольга Билык.

"Нападение было не у входа в отделение милиции... так как там есть видеокамеры, и сотрудники милиции, если бы видели происшествие, непременно бы вышли и помогли бы... нападение произошло, когда Ильенко уже спускался вниз по Прорезной", - сказа Билык.

По ее словам, сотрудники милиции в кратчайшие сроки прибыли на место происшествия.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 января в Киеве "Свобода" провела марш в часть Бандеры, во время которого два человека бросили дымовую шашку в помещение отеля "Премьер Палас". Милиция открыла производство по статье "Хулиганство", однако Ильенко заявил, что "Свобода" даже своих бывших партийцев не выдаст.

Фото: Facebook Ларисы Лавренчук