Избитый свободовец Ильенко рассказал подробности нападения

Избитые нардеп-свободовец Андрей Ильенко и адвокат Сидор Кизин рассказали подробности нападения на них в центре Киева.

Их "профессионально избивали" около десяти человек, сообщает ТСН. Нападавшие ничего не говорили, ничего не украли и все вещи остались на месте.

Ильенко рассказал: "Сразу удар в голову, я после этого держался на ногах, потому что меня тяжело в нокаут отправить. Сзади подсечка, я оказываюсь на земле – идет град ударов по корпусу по голове, на затылке – гематомы".

Сидор Кизин тоже рассказал, что удары в основном пришлись в голову и продемонстрировал рассечение щеки.

Ранее "Главред" сообщал, что у избитого Ильенко диагностируют сотрясение мозга и многочисленные ушибы, а Кизину зашили 5-сантиметровую рваную рану правой щеки.

Напомним, что в "Свободе" нападение назвали покушением на жизнь, а в милиции, в то же время, отрицают, что политик и адвокат были избиты непосредственно возле их отделения.

Фото, видео: tsn.ua