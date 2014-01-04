Евромайдан пригрозил перейти в наступление, но опасается нового разгона

Комендант палаточного городка на Майдане Независимости, нардеп от "Батькивщины" Андрей Парубий предположил, что после Рождества власти могут попытаться разогнать акцию Евромайдан.

Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

По его словам, после Новогодних и Рождественских праздников оппозиция намерена возобновить протест, но готова и к новым попыткам власти силовым способом разогнать демонстрантов.

"Сразу после праздников политическая активность усилится, и это будет хорошим периодом для нашего перехода в наступление", - рассказал Парубий и предположил, что к активным действиям готовится не только оппозиция, но и власть.

"Активные действия с нашей стороны начнутся после Рождества. Но мы подозреваем, что могут быть активные действия и со стороны власти. Конечно, мы попытаемся заставить Януковича услышать нас. Но может быть, что и Янукович сделает еще одну попытку разогнать Майдан - на это, очевидно, следует ожидать после 8 января", - заметил комендант Майдана.

Ранее "Главред" сообщал, что оппозиция требует от главы МВД Виталия Захарченко убрать "Беркут" из правительственного квартала и разблокировать улицу Грушевского.