Евромайдан пригрозил перейти в наступление, но опасается нового разгона

После Рождества можно ждать попытки разгона, считает Парубий.
Комендант палаточного городка на Майдане Независимости, нардеп от "Батькивщины" Андрей Парубий предположил, что после Рождества власти могут попытаться разогнать акцию Евромайдан.
Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.
По его словам, после Новогодних и Рождественских праздников оппозиция намерена возобновить протест, но готова и к новым попыткам власти силовым способом разогнать демонстрантов.
"Сразу после праздников политическая активность усилится, и это будет хорошим периодом для нашего перехода в наступление", - рассказал Парубий и предположил, что к активным действиям готовится не только оппозиция, но и власть.
"Активные действия с нашей стороны начнутся после Рождества. Но мы подозреваем, что могут быть активные действия и со стороны власти. Конечно, мы попытаемся заставить Януковича услышать нас. Но может быть, что и Янукович сделает еще одну попытку разогнать Майдан - на это, очевидно, следует ожидать после 8 января", - заметил комендант Майдана.
Ранее "Главред" сообщал, что оппозиция требует от главы МВД Виталия Захарченко убрать "Беркут" из правительственного квартала и разблокировать улицу Грушевского.