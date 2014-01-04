"Свобода": к избиению Ильенко причастна милиция

Избиение нардепа Ильенко и правозащитника Кизина могло быть организовано в милиции.

Об этом на пресс-конференции заявил народный депутат от "Свободы" Юрий Сиротюк, передает УНИАН.

Депутат не исключил, что "следователь Шевченковского райуправления милиции Говинский сообщил преступникам о визите Андрея Ильенко и Сидора Кизина в милицию".

"Сегодня у нас действует коалиция бандитов и милиции. Вчера милиция вызвала народного депутата с адвокатом на допрос, а бандиты уже ожидали их возле райотделения", - подчеркнул депутат.

Также он добавил, что в милиции игнорируют расследование этого преступления, поскольку не проводят никаких следственных действий по горячим следам для задержания преступников. В свою очередь народный депутат от "Свободы" Андрей Мохник подозревает, что избиение Ильенко — это месть за выступление на митинге возле Межигорья.

"Ильенко вел митинг. Очевидно, по приказу Захарченко его избили, а Виктор Янукович, чтобы отомстить за визит к нему домой, обратился к Захарченко, поэтому вся ответственность за это преступление лежит на Януковиче и Захарченко", - сказал Мохник.

Напомним, как сообщал "Главред", 3 января около десяти неизвестных совершили нападение на депутата Ильенко и адвоката Кизина.

"Нападение на свободовцев произошло после того, как они вышли из Шевченковского райотдела милиции. Там Андрея Ильенко допрашивали по поводу событий 1 января. Сидор Кизин присутствовал в качестве адвоката", - сообщили в "Свободе".

Также в партии обратили внимание на то, что о времени начала и завершения допроса было известно только следователю.

По данным "Свободы", у Ильенко – подозрение на перелом челюсти и сотрясение мозга, у Кизина – рассечение лица.

Столичная милиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".