Милиция ответила на обвинения: избиение Ильенко могли организовать бывшие свободовцы

Нападение на Ильенко и Кизина могли организовать бывшие свободовцы.

Об этом сообщил замначальника ГУ МВД Киева Анатолий Евмин, передает "Укринформ".

"Не исключено, что к совершению нападения могут иметь отношение бывшие члены "Свободы", которых исключили из рядов партии за инцидент в гостинице Премьер-Палас", - отметил Евмин.

Также он подчеркнул, что следствие рассматривает "много версий", но пока они не разглашаются.

Кроме того, отдельно Евмин сообщил, что Ильенко отказался провести воспроизведение обстоятельств нападения "вероятно, по состоянию здоровья".

Среди прочего, милиционер уточнил, что, по его данным, нападение было совершено в 200 метрах от райотдела милиции.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее на пресс-конференции, организованной "Свободой", представители этой партии заявили, что в организации нападения подозревают работников милиции, поскольку о времени начала и окончания допроса знал только следователь.