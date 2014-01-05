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В Донецке прошел марш Евромайдана: "Где мое покращення?" Новости Донбасса
-
В Донецке прошел марш Евромайдана: "Где мое покращення?" Новости Донбасса
-
В Донецке прошел марш Евромайдана: "Где мое покращення?" Новости Донбасса
-
В Донецке прошел марш Евромайдана: "Где мое покращення?" Новости Донбасса
-
В Донецке прошел марш Евромайдана: "Где мое покращення?" Новости Донбасса
-
В Донецке прошел марш Евромайдана: "Где мое покращення?" Новости Донбасса
-
В Донецке прошел марш Евромайдана: "Где мое покращення?" Новости Донбасса
-
В Донецке прошел марш Евромайдана: "Где мое покращення?" Новости Донбасса
-
В Донецке прошел марш Евромайдана: "Где мое покращення?" Новости Донбасса
-
В Донецке прошел марш Евромайдана: "Где мое покращення?" Новости Донбасса
-
В Донецке прошел марш Евромайдана: "Где мое покращення?" Новости Донбасса
В Донецке сегодня, 5 января, активисты Евромайдана провели марш по центральным улицам города.
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
Люди вышли на акцию с плакатами: "Хотим работать на страну, а не на Семью", "Донбасс! Нам гонят порожняк", "Зачем нам глухой президент?", "Где мое покращення?" и другими.
Организаторы акции подчеркнули: "Мы хотим, чтобы дончан на Майдане становилось больше, необходимо их разбудить".
Напомним, как сообщал "Главред", ранее активист харьковского Евромайдана заявил, что его обвиняют в распространении порнографии через Интернет.
Другой активист Евромайдана – в Донецке, сообщил, что его хотят обвинить в растлении малолетней.