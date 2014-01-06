Балога после "еврохохлов" Задорнова требует объяснений посла России

Нардеп Виктор Балога прокомментировал скандальные заявления российского юмориста Михаила Задорнова, который, в частности, назвал украинцев "еврохохлами" и спросил, не разбежались ли они с Майдана.

"Считаю, когда гражданин соседнего государства, даже если он комик, оскорбляет Украину, то наш министр иностранных дел должен немедленно оторваться от предрождественских дел и вызвать для объяснений российского посла", - написал политик на своей странице в Facebook.

Также он обратился к главе МИД Леониду Кожаре.

"Господин Кожара, если вы проглотите "еврохохлов" в исполнении российского комика, обещаю, больше никогда не подам вам руки. В таком случае вас, как министра, не будет существовать. Имейте уважение, если не к стране, в которой живете, то хотя бы к себе и к должности, которую занимаете", - добавил Балога.

Напомним, Задорнов ранее несколько раз резко высказывался в отношении украинцев.

В частности, после боя Кличко-Поветкин он назвал Владимира "русским богатырем", а часть украинцев обвинил в "предательстве".