Милиция предупредила Евромайдан, что будет наказывать за блокирование домов чиновников

Блокирование частных владений является противоправным деянием, и активистам Евромайдана за это грозит уголовная ответственность.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте МВД Украины.

Кроме того, в милиции обратились к гражданам с призывом "не идти на поводу у провокаторов, которые подстрекают людей к активным противоправным действиям".

В МВД напомнили, что "в последнее время в сети Интернет периодически появляются сообщения со ссылкой на отдельных лидеров как политических партий, так и общественных организаций, высказывания которых подпадают под признаки ряда уголовных преступлений".

Также в пресс-службе уточнили, что речь идет о призывах организаторов массовых акций к блокированию не только административных зданий и улиц, но и частной собственности отдельных граждан.

В сообщении подчеркивается, что "с точки зрения Закона подобные действия являются не только противоправными, но и грубо нарушают конституционные права и свободы других граждан, часто приводят к конфликтным ситуациям с правоохранителями и рядовыми гражданами".

Также в милиции подчеркнули, что "за блокирование и захват административных зданий, перекрытие движения автотранспорта и повреждение чужого имущества действующим законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность".

Отдельно в МВД пообещали "реагировать на каждый противоправный поступок независимо от принадлежности правонарушителей к той или иной политической силе".

"За совершение противоправных действий виновные лица будут нести предусмотренную законодательством ответственность", - отметили в милиции.

Отдельно правоохранители обратились с призывом к организаторам массовых акций и попросили их соблюдать порядок проведения митингов и демонстраций: "не нарушать общественный порядок, не провоцировать конфликтных ситуаций и не подстрекать митингующих к противоправным действиям и конфликтам с правоохранителями, а наоборот, способствовать работникам милиции в охране общественного порядка".

Напомним, как сообщал "Главред", на сегодня, 8 января, активисты Евромайдана будут пикетировать здание Генеральной прокуратуры, а также Минздрава и МВД.

Главное требование протестующих – прекратить давление на активистов Евромайдана, а также сообщить о ходе расследования избиения журналистки Татьяны Чорновол.

Также напомним, что после пикета у загородного дома главы МВД Виталия Захарченко некоторые активисты Евромайдана заявили о том, что их вызывают на допросы в качестве свидетелей по уголовному делу.