Нардеп рассказал, о чем Пшонка говорил с оппозицией

Пшонка пообещал оппозиции, что ГПУ будет работать в правовом поле.
На встрече оппозиционных нардепов и Виктора Пшонки глава ГПУ пообещал, что ведомство будет выполнять только законы, пребывающие в правовом поле.
Об этом нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец написал на своей странице в Facebook.
Кроме того, нардеп рассказал со ссылкой на Пшонку, что еще одному руководителю киевской милиции сегодня было объявлено подозрение.
Бригинец также заметил, что, по словам Пшонки, он не может выполнять Закон о декриминализации.
Во время встречи нардепы напомнили генпрокурору, что "есть подразделения "Беркута", в которых служат не обнаруженные преступники-садисты. Они до сих пор выходят с оружием на дежурство".
На вопрос Бригинца, до каких пор это будет, ведь "эти подразделения должны быть отстранены от исполнения обязанностей, а еще лучше, распущены, Пшонка молчит".
Ранее "Главред" сообщал, что сотни активистов Евромайдана пикетировали ГПУ с требованием освободить политзаключенных.
Также напомним, что начальник киевского главка МВД Валерий Коряк был уволен за разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября. Со всеми остальными сотрудниками проведена разъяснительная работа.