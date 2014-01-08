Нардеп рассказал, о чем Пшонка говорил с оппозицией

На встрече оппозиционных нардепов и Виктора Пшонки глава ГПУ пообещал, что ведомство будет выполнять только законы, пребывающие в правовом поле.

Об этом нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, нардеп рассказал со ссылкой на Пшонку, что еще одному руководителю киевской милиции сегодня было объявлено подозрение.

Бригинец также заметил, что, по словам Пшонки, он не может выполнять Закон о декриминализации.

Во время встречи нардепы напомнили генпрокурору, что "есть подразделения "Беркута", в которых служат не обнаруженные преступники-садисты. Они до сих пор выходят с оружием на дежурство".

На вопрос Бригинца, до каких пор это будет, ведь "эти подразделения должны быть отстранены от исполнения обязанностей, а еще лучше, распущены, Пшонка молчит".

Ранее "Главред" сообщал, что сотни активистов Евромайдана пикетировали ГПУ с требованием освободить политзаключенных.

Также напомним, что начальник киевского главка МВД Валерий Коряк был уволен за разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября. Со всеми остальными сотрудниками проведена разъяснительная работа.