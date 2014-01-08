Задорнов не будет извиняться за "еврохохлов": он уже забыл о Майдане

8 января 2014, 15:20

Задорнов не будет извиняться за свои высказывания о "еврохохлах", даже если ему запретят въезд в Украину.

Михаил Задорнов

Российский сатирик Михаил Задорнов не станет извиняться за слова о "еврохохлах" даже под угрозой запрета на въезд в Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь юмориста Юлия Елисеева в комментарии УНН.

"Михаил Николаевич в настоящее время путешествует в Антарктиде. Он и думать забыл о "еврохохлах", и Майдане, и Киеве. Ему это сейчас вообще неинтересно", - сообщила она.

Кроме того, пресс-секретарь вспомнила историю, которая произошла во Владивостоке.

"Никому неизвестная во Владивостоке журналистка подала в суд на Задорнова, после чего два дня о ней говорил весь Владивосток", - рассказала Елисеева.

Также она предположила, что словами о "еврохохлах"  Задорнов пытался высмеять беспринципность и подлость многих из тех, кто пришел на Майдан.

"Михаил Николаевич высмеивал беспринципность и подлость многих из тех, кто пришел на Майдан, высмеивал желание "вступить в Европу" – ради самих же украинцев, потому что знает (об украинцах – прим. ред.), сильно и искренне переживает за выбор украинцев и события, происходящие в Киеве", - пояснила Елисеева.

Также в пресс-службе напомнили, что Задорнов не впервые шутит об Украине таким образом.

"Еще в девяностые Задорнов шутил, что Украина "вляпалась в Кучму"... И для него подобные высказывания характерны, поскольку его жанр – политическая сатира. Хочу отметить, что в адрес российских властей Задорнов шутит еще жестче", - напомнила она.

Кроме того, Елисеева отметила, что из-за подобных высказываний Задорнова уже не пускали в Египет и включили в "черный список" "демократической Америки", а также пытались лишить литовской визы.

"Кстати, московских бизнесменов за их приверженность к Западу он называет при каждой возможности "евромоскалями", - отметила Елисеева.

Также она прокомментировала реакцию Задорнова на возможность запрета на въезд в Украину.

"Лет десять назад к нему уже приходили после выступления в Киеве и угрожали, что запретят въезд в Украину, которую он очень любит. На что он ответил: "Страшнее всего было бы, если бы вы запретили мне выезд!", - заявила она.

Также пресс-секретарь заверила, что словосочетание "еврохохлы" придумал не Задорнов – он нашел его в социальных сетях, "причем, украинских".

"Отмечу, что никаких извинений Михаил Николаевич приносить не будет, даже если ему запретят въезд в Украину", - резюмировала Елисеева.

Напомним, недавно российский юморист Михаил Задорнов в эфире "Радио Неформат" назвал людей, которые собрались в центре Киева, "еврохохлами".

Украинский МИД отказался официально реагировать на высказывания сатирика, пояснив это тем, что министерство "не может реагировать на каждое заявление заграничных граждан".

При этом губернатор Харьковской области Михаил Добкин пообещал подарить Задорнову "хорошую пенку", взамен украинской, которой "невозможно пользоваться".

"У Задорнова кризис жанра. Глупое выступление. Мы у себя сами разберемся. PS: Надо ему пену для бритья выслать. Может, он из-за этого злой?", - написал Добкин.

Стоит отметить, что Задорнов известен своими шовинистическими высказываниями в адрес американцев, латышей, литовцев, финнов, евреев, а теперь и украинцев.

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