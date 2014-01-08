Милиция ждет выписки Татьяны Чорновол из больницы: нужно участвовать в следствии

Замначальника Главного следственного управления МВД Александр Гнатив заявил, что в деле об избиении журналистки Татьяны Чорновол проведены все следственные действия, которые можно было провести без участия потерпевшей. Остальные процессуальные действия обязательно требуют ее непосредственного участия.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает УНИАН.

По словам Гнатива, расследование уголовного производства по факту нападения на Чорновол продолжается. "Следствием выполнен значительный объем работы: найдены подозреваемые, допрошены многие свидетели, изучены видеозаписи. Кроме того, правоохранители назначили более двух десятков экспертиз, результаты которых они постепенно начинают получать", - говорится в сообщении пресс-службы ведрмства.

Как отметил милицейский чиновник, "на сегодняшний день все следственные действия, которые возможны без участия потерпевшей, уже выполнены".

"Мы ждем, когда Татьяна Черновол будет выписана из больницы, ведь без ее участия невозможно провести следственный эксперимент, одновременно допросы, опознания подозреваемых. Это очень важно для установления истины по делу и проверке показаний подозреваемых", - сказал замначальника ГСУ МВД.

Он также отметил, что "следствие располагает информацией от врачей медицинского учреждения, в котором находится на лечении Чорновол, о том, что на сегодняшний день по состоянию здоровья потерпевшей рекомендовано амбулаторное лечение и она может быть выписана".

"Однако потерпевшая по собственному желанию еще находится на стационарном лечении", - добавил Гнатив.

Ранее "Главред" сообщал, что журналистка была жестоко избита в ночь на 25 декабря 2013 года в Киевской области.

27-28 декабря Печерский райсуд Киева избрал для пяти подозреваемых в нападении меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Шестого подозреваемого милиция объявила в розыск.

По одной из версий, причиной нападения стало то, что журналистка протаранила элитную иномарку.

В Минздраве заявили, что этап стационарного лечения Чорновол в больнице окончен, но она якобы отказывается выписываться.

видео: ТСН