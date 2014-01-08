Евромайдан пригрозил властям переходом к более активным действиям

В среду, 8 января, представители совета ВО "Майдан" заявили о формировании забастовочного комитета и о переходе к более активным действиям.

Об этом они заявили на брифинге в Штабе национального сопротивления Евромайдана, сообщает УНИАН.

"Хотел бы успокоить скептиков, настроение у нас победное. Майдан стоял и будет стоять... Акции протеста будут более динамичными", - сказал представитель совета ВО "Майдан" Зорян Шкиряк, добавив, что требования остаются неизменными — это отставка Кабмина Николая Азарова, главы МВД Виталия Захарченко и Президента Виктора Януковича, а также проведение досрочных президентских выборов.

Шкиряк также добавил, что ВО "Майдан" будет защищать каждого активиста, против которого власти совершают репрессии.

В свою очередь, представитель совета ВО "Майдан" певица Руслана подчеркнула, что во время сегодняшнего заседания совета было решено начать создание забастовочного комитета. Также она сказала, что есть уже план действий участников акции протеста на январь.

Руслана заметила, что в случае, если власть не будет прислушиваться к требованиям Майдана, то состоится переход к другим формам протеста, которые будут мирными, но в то же время такими, на которые власть не сможет не реагировать.

Ранее "Главред" сообщал, что комендант палаточного городка на Майдане Независимости, нардеп от "Батькивщины" Андрей Парубий рассказал, что после Рождественских праздников оппозиция намерена возобновить протест, но готова и к новым попыткам власти силовым способом разогнать демонстрантов.