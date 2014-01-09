Корчинский рассказал о "бестолковой" тактике оппозиции

Тактика Евромайдана оказалась "бестолковой", зато позволила повысить рейтинги парламентской оппозиции.

Об этом заявил публицист Дмитрий Корчинский, на своей странице в Facebook.

"Больше месяца вы наблюдаете плоды предложенной лидерами оппозиции тактики, вернее, один плод, упомянутый еще в Библии – фигу", - заявил он.

По мнению Корчинского, тактика парламентской оппозиции на Майдане была бестолковой и изначально не могла принести тех результатов, о которых заявляли ее лидеры.

"То, что парламентская оппозиция оказалась бестолковой на Майдане – не удивительно. Удивительна ее бестолковость в парламенте. Она бестолково инициировала, а потом провалила голосование против правительства, не вступила в переговоры с теми двумя десятками регионалов, которые сразу после разгона евромайдана были готовы предать свою фракцию, проголосовала за бестолковый закон об амнистии, бестолково зачем-то разблокировала парламент, бестолково поверила коммунистам во время второй попытки организовать недоверие правительству, и так далее", - напомнил он.

При этом Корчинский признал, что, несмотря на провал тактики оппозиции, рейтинги ее лидеров выросли.

"Хотя тактика лидеров оппозиции провалилась, их рейтинги выросли", - убежден публицист.

Напомним, как сообщал "Главред", в настоящее время Дмитрий Корчинский находится в международном розыске по подозрению в организации беспорядков у Администрации Президента на Банковой 1 декабря.