Корчинский рассказал о "бестолковой" тактике оппозиции

Корчинский уверен, что тактика парламентской оппозиции на Майдане была "бестолковой", но повысила рейтинги оппозиционных политиков.
Тактика Евромайдана оказалась "бестолковой", зато позволила повысить рейтинги парламентской оппозиции.
Об этом заявил публицист Дмитрий Корчинский, на своей странице в Facebook.
"Больше месяца вы наблюдаете плоды предложенной лидерами оппозиции тактики, вернее, один плод, упомянутый еще в Библии – фигу", - заявил он.
По мнению Корчинского, тактика парламентской оппозиции на Майдане была бестолковой и изначально не могла принести тех результатов, о которых заявляли ее лидеры.
"То, что парламентская оппозиция оказалась бестолковой на Майдане – не удивительно. Удивительна ее бестолковость в парламенте. Она бестолково инициировала, а потом провалила голосование против правительства, не вступила в переговоры с теми двумя десятками регионалов, которые сразу после разгона евромайдана были готовы предать свою фракцию, проголосовала за бестолковый закон об амнистии, бестолково зачем-то разблокировала парламент, бестолково поверила коммунистам во время второй попытки организовать недоверие правительству, и так далее", - напомнил он.
При этом Корчинский признал, что, несмотря на провал тактики оппозиции, рейтинги ее лидеров выросли.
"Хотя тактика лидеров оппозиции провалилась, их рейтинги выросли", - убежден публицист.
Напомним, как сообщал "Главред", в настоящее время Дмитрий Корчинский находится в международном розыске по подозрению в организации беспорядков у Администрации Президента на Банковой 1 декабря.