МВД: Автомайдан ошибся с "домом Захарченко"

Автомайдан ошибся с местом проживания главы МВД Виталлия Захарченко и дважды пикетировал дом постороннего человека.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Кроме того, в милиции отметили, что уголовное производство было начато по заявлению владельца дома, который пикетировали активисты.

В МВД отметили, что владелец дома 9 января подал заявление о прекращении досудебного расследования по факту хулиганских действий активистов Автомайдана.

Свое решение владелец дома в селе Подгорцы объяснил тем, что встречался с руководителями Автомайдана, которые принесли ему извинения и пообещали больше не наносить вреда его имуществу.

"Эти извинения были приняты, он не имеет претензий и ходатайствует о прекращении досудебного расследования в уголовном производстве", - говорится на официальном сайте МВД.

В то же время, пресс-служба не уточнила, прекращено ли само уголовное производство.

Между тем, в милиции рассказали, что следователи выяснили – владельцем дома, который пикетировал Автомайдан, не принадлежит Захарченко.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее стало известно об открытии уголовного производства по факту пикетирования домов в Подгорцах, якобы принадлежащих Захарченко, который был организован участниками Автомайдана.

Акции проходили дважды – 26 декабря и 6 января.

Также напомним, что ранее стало известно о другой ошибке Автомайдана – вместо пикета квартиры главы Минобразования Дмитрия Табачника митинг также проходил под окнами посторонних людей.