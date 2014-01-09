Рыбак предложил изменить закон об амнистии для Евромайдана

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявил о необходимости изменения закона об амнистии участников Евромайдана.

Об этом сообщили в пресс-службе парламента, передает "Интерфакс-Украина".

Рыбак обратился к лидерам парламентских фракций с просьбой в кратчайшие сроки подготовить свои предложения и внести их на рассмотрение парламента.

"Судебная практика показала, что этот закон не может быть реально использован в течение 10 дней со дня вступления в силу, поскольку он не имеет аналогов в законодательной практике и выходит за пределы правового поля нашего государства", - отметил Рыбак.

Также он сообщил о конкретных проблемах этого документа.

"Подавляющее большинство положений закона имеет неконкретный характер. Так, не названы субъекты освобождения от ответственности, нет перечня уголовных и административных правонарушений, за совершение которых лица освобождаются от ответственности, а эта обязанность возлагается на неопределенные "уполномоченные органы", - отметил спикер Рады.

По мнению Рыбака, законопроект должен предусмотреть освобождение от уголовной ответственности тех, кому было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса, при условии, что противоправные деяния были совершены до 26 декабря 2013 года включительно и связаны с массовыми акциями протеста, которые начались 21 ноября 2013 года.

Спикер отметил, что выполнение закона в части освобождения от уголовной ответственности необходимо возложить на суды и установить порядок освобождения от уголовной ответственности.

"Закон должен вступить в силу со дня его опубликования, и подлежит исполнению в течение одного месяца", - отметил Рыбак.

Также он подчеркнул, что считает внесение изменений в этот закон возможностью ликвидировать правовую коллизию и освободить от ответственности лиц, участвовавших в массовых акциях с 21 ноября по 26 декабря 2013 года.

Напомним, как сообщал "Главред", Закон "Об устранении негативных последствий и недопущения преследований и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний" был принят Верховной Радой, подписан главой государства и вступил в силу 26 декабря.