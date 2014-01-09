Организатора Автомайдана снова вызвали на допрос

Организатора Автомайдана Дмитрия Булатова снова вызвали на допрос в киевскую милицию.

Об этом сам активист сообщил на странице Автомайдана в Facebook.

По его Булатова, его вызвали по телефону на допрос на Владимирскую 15 в Киеве (там расположено ГУ МВД в Киеве – прим. ред.).

"Мне позвонил следователь с Владимирской, 15 и вызывает на допрос. Дело вернули из прокуратуры, и никто его не закрывал", - рассказал Булатов.

Кроме того, активист сообщил, что в кто-то проник в его машину, поскольку замок двери был поврежден.

"Пытаюсь открыть дверь своего автомобиля. Внутри расшатан замок, ключ гуляет. Очевидно, мой автомобиль вскрывали", - сообщил Булатов и рассказал, что вызывал милицию, которая в присутствии народных депутатов провела осмотр машины.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Булатова вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о блокировании дороги возле Кабмина.