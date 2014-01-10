Экс-министр о российском кредите: это плата за продажу суверенитета Украины

15-миллиардный российский кредит станет кабальным для Украины и не позволит нашей стране использовать его для долгосрочных программ. По сути, он является платой за продажу украинской властью части суверенитета.

Об этом президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

"Россияне ничего зря не делают, - поделился мнением эксперт. - Они не благотворители и, тем более, не спасители украинской экономики. Давая кредит, они требуют увеличения объемов закупок российского газа и первоочередной оплаты них. Как мы знаем, перед Новым годом правительство вернуло 750-миллионный кредит российским банкам, выданный в сентябре 2013 года, и оплатило за счет нового кредита от России".

"Увеличение закупок российского газа стимулирует рост энергопотребления в нашей экономике, а значит, и затягивание решения проблемы чрезвычайной ее энергоемкости. Фактически газовое соглашение позволяет некоторым отраслям экономики увеличить объемы производства и прибыли владельцев соответствующих корпораций", - рассказал эксперт.

"Но дело в том, что проигрывая конкуренцию на мировых рынках, объемы продаж сырьевой продукции этих компаний ограничены. Поэтому, двигаясь таким образом, мы не поднимем экономику. Сам же 15-миллиардный кредит на два года не позволяет использовать его средства для долгосрочных структурно важных программ, а значит, не создает источники получения новых доходов для оплаты и погашения этого кредита", - подчеркнул экс-министр.

"Именно поэтому его нужно признать кабальным, неконструктивным, полезным только для олигархов и фактически являющимся платой за продажу украинской властью части суверенитета нашего государства. Уже то, что руководители правительства заявляют, что переговоры с ЕС должны проходить с участием России, свидетельствует о потере Украиной суверенных прав самостоятельно вести международную политику", - резюмировал Лановой.

Ранее "Главред" сообщал, что Россия пообещала Украине еще 6 млрд долл. кредита, которые могут пойти на украинскую энергетику - строительство Каневской ГАЭС, расширение Каховской ГЭС и завершение строительства второй очереди Днестровской ГАЭС, а также завода по производству ядерного топлива по российским технологиями.