В Луганске суд разрешил регионалам использовать на митингах детей

Луганский окружной административный суд 10 января отказал главе правления правозащитного центра Поступ Константину Реуцкому в иске против Партии регионов о незаконном использовании детей в митинге, прошедшем в Луганске 3 сентября 2013 года.

Согласно объявленной резолютивной части решения, истцам полностью отказано в удовлетворении их требований – признать незаконными решения городского совета и областной государственной администрации и выданных на их основании приказов департаментов, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Константин Реуцкий в ноябре прошлого года подал иск в суд на областную и городскую организацию ПР из-за того, что его ребенка-школьника заставляли участвовать в мероприятии, которое, как он считает, организовали для повышения рейтинга регионалов.

Реуцкий утверждает, что его сына сняли с уроков и отправили на мероприятие "Эстафета воинской славы", которое проходило в Луганске 3 сентября. Событие было приурочено к очередной годовщине освобождения города от фашистов.

Цель поданного Реуцким иска – признать практику использования детей в политических целях незаконной и прекратить ее. Правозащитники готовы дойти до Европейского суда по правам человека.

Представитель интересов Реуцкого Александра Дворецкая сообщила, что находившимся на нем школьникам "ничего не рассказывали о захватчиках", и их задачей было "лишь создавать массовку под флагами Партии регионов".

В то же время руководитель луганского отделения ПР, заместитель мэра города Александр Ткаченко заявил, что прошедшее мероприятие стало "уроком мужества" для луганских детей. "Партия регионов много сделала для организации праздника, поэтому имела право прийти со своей символикой", - сказал он.

В начале ноября девять правозащитных организаций, в том числе Поступ, направили Президенту Виктору Януковичу и Партии регионов обращение, в котором заявили, что ПР незаконно привлекает несовершеннолетних для участия в массовых акциях. По данным правозащитников, помимо Луганска, подобные акции прошли в Донецке и Кировограде. Регионалы все обвинения в свой адрес отвергают.

Как ранее писал "Главред", перед Новым годом случился еще один скандал, связанный с ПР: в интернете появилось видео, на котором жители Запорожья, которые не получили деньги за участие в киевском Антимайдане, устроили бунт в поезде, который вез их домой. Антимайдановцы срывали в вагонах стоп-краны и били стекла.

На вокзале в Запорожье участники Антимайдана пожаловались местным журналистам, что их обманули и не выплатили обещанные деньги. В частности, представители Партии регионов обещали за поездку в Киев по 500 гривен, а на руки выдали всего по 250.