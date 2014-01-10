Янукович уволил николаевского губернатора

Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 3/2014 освободил Николая Круглова от должности председателя Николаевской областной государственной администрации.

Пресс-служба главы государства сообщает, что указ подписан в связи с избранием Круглова народным депутатом Украины.

Как ранее писал "Главред", председатель Николаевской ОГА Николай Круглов (самовыдвиженец) с результатом 47,78% голосов 5 декабря одержал победу на повторных выборах в Верховную Раду Украины в мажоритарном округе №132.

Оппозиционный кандидат по этому округу Аркадий Корнацкий потребовал расследования по результатам выборови их непризнания в нынешнем виде.

Однако 17 декабря Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты подсчета 100% голосов на довыборах Верховной Рады назвала Круглова победителем по округу №132.