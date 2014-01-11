Луценко в реанимации: соратники рассказали о его травмах

Экс-глава МВД Юрий Луценко попал в реанимацию после того, как во время стычек с активистами Автомайдана ему разбили голову бойцы "Беркута".



Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь политика Лариса Сарган.



Также она рассказала о травмах, полученных оппозиционером. "Три подкожные гематомы на голове. Закрытая черепно-мозговая травма. Шов наложен 3 см. Луценко терял частично сознание. Сейчас в более-менее трезвом состоянии. В реанимации. По словам Ирины Луценко, ударов по голове было около 10!" - отметила Сарган.

"Попросил не мстить за него. Принимать взвешенные решения", - добавила она.



Напомним, Луценко был травмирован во время стычки бойцов "Беркута" и активистов Автомайдана.



Протестующие заблокировали спецназовцев на проспекте Победы в Киеве в районе Святошинского райотделения милиции после драки у Киево-Святошинского суда, вынесшего приговор "васильковским террористам".



"Беркут" обвинили в избиении протестующих - в результате стычек госпитализация понадобилась пятерым активистам, выступившим против приговора "террористам" - 6 лет тюремного заключения.



Видео: ЛІГАБізнесІнформ.

