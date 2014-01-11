Жена Луценко о "Беркуте": зомбированные, запуганные люди

Жена экс-главы МВД Юрия Луценко Ирина считает, что "беркутовцы", которые избили ее мужа, были запуганы и настроены только на защиту.

Об этом она сказала во время пресс-конференции, передает УНН.

"Мы увидели перед собой людей зазомбированных, их основной тезис был: "мы 18-20 лет служили, нас и наши семьи по одному вырежут, у нас нет пути назад. Мы выполняем приказы руководства, потому что мы на службе", - рассказала Ирина Луценко.

"Мы поняли, что люди зомбированы, запуганы, настроены только на то, чтобы защититься. Им внушили мысль о том, что нет пути назад", - добавила она.

Напомним, ранее Ирина заявляла, что информация о состоянии ее мужа намеренно искажается.

"Кто-то пытается распространить информацию, что Юрия так избили, что у него отказали почки - это ложь. Я покажу документы, это нагнетание ситуации, чтобы спровоцировать какие-то санкции", - сказала жена Луценко.

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