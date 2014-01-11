Лидеры оппозиции назвали избиение Луценко покушением на убийство

Лидеры оппозиции расценивают избиение экс-главы МВД Юрия Луценко как покушение на убийство.

Об этом говорится в совместном заявлении Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Виталия Кличко, пишет УНИАН.

"Власти уже давно перешли границу, но ночные события под Святошинского РОВД в Киеве еще раз продемонстрировали, что эта власти не остановятся перед убийствами активистов", - говорится в документе.

"Это еще раз доказывает, что протесты на площадях по всей стране должны продолжаться. Мы сделаем все, чтобы изменить власть и навсегда поменять систему, при которой милиция бьет свой народ по бездумным приказам", - отмечается в заявлении.

Лидеры оппозиции призвали всех неравнодушных выразить свое несогласие с политикой властей и солидарности с избитыми активистами на ближайшем Народном Вече в Киеве в воскресенье в 12:00.

Напомним, Луценко пострадал во время стычек активистов Автомайцдана с бойцами "Беркута" на проспекте Победы. Протестующие заблокировали силовиков после их участия в стычке под Киево-Святошинским судом, вынесшим приговор по делу "васильковских террористов".

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